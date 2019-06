IL TEAM POP, GRAZIE AI VOSTRI VOTI, HA I SUOI DUE SEMIFINALISTI!

8 dei 12 ragazzi hanno passato il turno e ora hanno la possibilità di farci ascoltare il loro secondo inedito.

A passare il turno per il team Pop, capitanati da Irama, sono stati: Edoardo e Margot!

Edoardo, dopo aver inciso il suo secondo inedito “Non sei tu”, assieme al proprio coach ci ha raccontato: “E’ stato bellissimo passare da suonare in camera e ritrovarsi in uno studio con Irama e Giulio Nenna, sono persone fantastiche, si sono messi a disposizione…è stato bellissimo, un sogno veramente!”

Mentre per Margot, l’esperienza dell’incisione del suo secondo inedito “Je suis Margot” è stata speciale, perché ha potuto vivere la passione che Irama e Giulio Nenna hanno e hanno trasmesso a tutti e il loro particolare modo di lavorare.

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

Per ascoltare i brani delle 8 Future Legend e per scoprire di più delle loro stori, collegatevi tutti i giorni sulle webradio: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Continuate a votare la vostra Future Legend preferita; è solo grazie ai vostri voti che i ragazzi in gara potranno contendersi confrontarsi in semifinale e potranno accedere alla tanto attesa finale.

Per farlo inquadrate il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

