IL TEAM POP DI FUTURE LEGEND FACE TO FACE CON IL COACH IRAMA

Sabato, nel corso dell’appuntamento con Future Legend, Dario Spada ha lanciato una sfida ai ragazzi del team pop, Edoardo e Margot: chiedere al loro coach qualcosa che non hanno mai avuto il coraggio di dirgli.

Ecco come se la sono cavata!

Margot ha chiesto ad Irama come fronteggiare l’ansia da pre-show. La sua risposta ha scatenato una risata (scaccia-ansia!): “Tu sei sicura di voler chiedere a me questa cosa vero?! Che sai che politicamente non posso rispondere (…), ma diciamo che mi bevo una Coca-Cola corretta…”.

Edoardo ha voluto sapere se il suo coach ha mai pianto o si è emozionato veramente riascoltando un proprio pezzo. Irama ha raccontato: “Si, tante volte mi è successo. C’è differenza tra sentire e ascoltare, ci sono pezzi che sento e non riesco ad ascoltare perché sennò crollo completamente (…) ci sono pezzi legati a momenti della mia vita, legati a persone che magari non ci sono più che mi hanno ferito molto e forse vomitarli nella canzone è stata la cura migliore”.

