TEAM RAP SENZA PELI SULLA LINGUA

Ai ragazzi del team Rap di Future Legend è stata lanciata una sfida dal nostro Dario Spada: chiedere ad Emis Killa, loro coach, qualcosa che non hanno mai avuto il coraggio di dirgli.

Ed ecco cos’è successo tra il coach e i suoi due ragazzi, Mathìs e True Skill.

Mathìs, ha chiesto ad Emis se avesse mai pensato di fare un featuring con un affermato artista francese (di cui la Future Legend è grande fan). Il coach ha risposto al solito in maniera sincera e diretta: “Si, ho provato a contattare Buba cinquemila volte e non mi ha mai cagato di striscio”

True Skill ha chiesto al suo coach, che solitamente è molto selettivo quando si tratta di featuring, perché ha collaborato con artisti che tecnicamente non erano al suo livello. Emis Killa ha spiegato: ”In realtà io ho sempre dato più importanza innanzitutto al rapporto umano che ho con le persone e in secondo luogo all’attitudine, ci sono dei rapper che sono tecnicamente scarsi ma magari hanno un approccio e un tipo di carattere musicale che mi attrae”

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

Per ascoltare i brani delle 8 Future Legend e per scoprire di più delle loro stori, collegatevi tutti i giorni sulle webradio: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Continuate a votare la vostra Future Legend preferita; è solo grazie ai vostri voti che i ragazzi in gara potranno accedere alla tanto attesa finale.

Per farlo inquadrate il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

CONCORSO “FUTURE LEGEND”. VALIDO DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019. MONTEPREMI 53.700,00 EURO. REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO WWW.COCA-COLA.IT