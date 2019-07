TEAM SOUL FACCIA A FACCIA CON ANNALISA

Anche questa settimana abbiamo lanciato una sfida ai talenti di Future Legend. Questa volta è stato il team Soul a dover chiedere al proprio coach - Annalisa - qualcosa che non hanno avevano ancora avuto il coraggio di chiederle.

Ed ecco cos’è successo…

Eddie Brock ha raccontato ad Annalisa che non avrebbe mai pensato di essere scelto alle audizioni e vorrebbe capire cosa l’ha convita a sceglierlo. La coach non ha dubbi, ha scelto Eddie Brock per il suo talento nella scrittura dei testi.

La curiosità Mikesueg è invece legata alla notorietà di Annalisa e al momento i cui ha capito “Adesso l’Italia mi conosce, ci sono anche io!”.

Annalisa ha spiegato: ”Non lo so sai, è una roba che non impari mai (…) mi sembra sempre di dover fare di più e ogni volta che faccio un passettino in avanti sono felice e mi sembra una figata e forse è il modo che per me è giusto e che quindi mi permette di andare avanti senza mai dare per scontato il lavoro e le persone che stanno a casa e ti seguono e si comprano la musica e hanno voglia di ascoltarti”

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

Per ascoltare i brani delle 8 Future Legend e per scoprire di più delle loro stori, collegatevi tutti i giorni sulle webradio: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Continuate a votare la vostra Future Legend preferita; è solo grazie ai vostri voti che i ragazzi in gara potranno accedere alla tanto attesa finale.

Per farlo inquadrate il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

CONCORSO “FUTURE LEGEND”. VALIDO DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019. MONTEPREMI 53.700,00 EURO. REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO WWW.COCA-COLA.IT