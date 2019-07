TEAM TRAP SCHIETTO CON CHARLIE CHARLES

Abbiamo nuovamente lanciato una sfida ai talenti di Future Legend. Questa volta è stato il team Trap a dover far al proprio coach – Charlie Charles – una domanda curiosa, inaspettata o “scomoda”.

Madblow ha domandato al coach se tra tutti gli artisti che ha prodotto ce ne fosse qualcuno che non gli stesse particolarmente simpatico. Il coach ha risposto negativamente, sottolineando che generalmente lavora con gente a cui vuole bene e con la quale è in sintonia dal punto di vista umano.

JBarton ha invece chiesto: “C’è un pezzo di quelli che sono usciti che proprio non lo puoi più sentire, che non ce la fai più a sentire?”

Charlie Charles ha spiegato che tutte le cose che ha prodotto fino ad ora gli piacciono, alcune di più altre di meno, e che quindi non lo stancano mai.

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

CONCORSO “FUTURE LEGEND”. VALIDO DAL 17 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019. MONTEPREMI 53.700,00 EURO. REGOLAMENTO DISPONIBILE SUL SITO WWW.COCA-COLA.IT