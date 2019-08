IL DEBUTTO DEL TEAM POP: DA GRUGLIASCO A BATTITI LIVE

Dario Spada ha proposto una divertente intervista doppia delle due Future Legend della squadra pop capitanata da Irama.

Ecco cosa ci hanno risposto Edoardo e Margot in merito al loro debutto sul palco di Battiti Live.

Dario Spada: Quando hai capito di voler fare questo nella vita?

Edoardo: “L’ho capito dopo il primo live che ho fatto nel mio paese che ho avuto un riscontro bellissimo è stata un’emozione assurda e li ho capito di fare questo”

Margot: “In realtà è stata una conferma che ho avuto durante diversi anni, in particolare lo scorso anno quando ho finito il liceo”

Dario Spada: "Chi ti ha spronato e supportato di più?"

Edoardo: “In primi mia sorella, mia sorella mi ha sempre supportato è sempre stata la prima a credere in me e poi ovviamente anche i miei genitori e i miei amici”

Margot: “Tutti i miei famigliari e soprattutto i miei amici più stretti e in particolare mio fratello è stato molto presente”

Dario Spada: "Ora immagina di avere solo uno zaino con dentro una Coca-Cola, uno strumento musicale e un diario di viaggio da riempire, che meta sceglieresti?"

Edoardo: “Non avrei una meta precisa, perché mi piacerebbe girare in tutto il mondo e portare la mia musica ovunque e riempire il diario di viaggio di più esperienze possibili diverse”

Margot: “Los Angeles”

