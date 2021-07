Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Gianluca De Cobelli, CEO di Yolo

Yolo è un’assicurazione 100% digitale e flessibile, estremamente innovativa. Con Yolo, infatti, è possibile assicurare in pochi istanti quasi tutto: dai beni come smartphone, device o elettrodomestici, ai vostri amici a 4 zampe, fino alla propria salute, viaggi e piccole attività legate agli spostamenti, ad esempio una gita rovinata dal maltempo, un volo o il semplice fatto di usare la bicicletta per un determinato percorso… Tutto questo può essere coperto da assicurazione anche solo per un giorno.

Com’è nata l’idea di Yolo? Ce lo spiega Gianluca De Cobelli, CEO della startup...

"L’offerta assicurativa in Italia purtroppo è conosciuta per le situazioni di obbligatorietà, conseguentemente i consumatori italiani non sono così inclini a proteggersi; quindi, la nostra idea è stata quella di provare a creare un’offerta assicurativa veramente nuova e in linea con le esigenze dei consumatori, provando ad allargare il pubblico di coloro che possono aderire ad un’offerta assicurativa. Nasce così Yolo, l’offerta assicurativa on demand che si rivolge direttamente ai consumatori in forma totalmente digitale. L’innovazione, oltre al fatto di essere totalmente online, riguarda soprattutto i prodotti che abbiamo sviluppato, ovvero prodotti a premio più ridotto quindi più avvicinabili da una maggior fascia di clientela, proprio con l’obbiettivo quindi di allargare la penetrazione di prodotti assicurativi nel mercato in un’offerta che si affianca alle assicurazioni già in essere, senza andarle a sostituire, ad un prezzo più conveniente".

Come funziona il servizio?

"Usufruire dei servizi di Yolo è semplicissimo: scegli cosa assicurare tra le tante soluzioni assicurative personalizzate e innovative pensate per proteggere te stesso e il tuo mondo, e dopodiché attivi (e disattivi) il prodotto - quando vuoi e per quanto vuoi - in maniera totalmente digitale, incluso il pagamento".

Con Yolo si può assicurare in pochi istanti qualsiasi cosa?

"Abbiamo cercato di andare a costruire un’offerta che si affianchi a quelle più tradizionali già esistenti e che fosse realmente in linea con quelle che potevano essere le esigenze degli utenti. Come nel caso del calcetto: gli infortuni sono abbastanza regolari, perché non assicurarsi, ma temporaneamente, solo per quella giornata? Abbiamo quindi creato queste polizze per cui ti puoi assicurare per un giorno, tre, una settimana, piuttosto che un mese o tutto l’anno. Quindi polizze veramente flessibili che vadano a coprire dei bisogni di protezione che in realtà ci sono ma che le assicurazioni tradizionali non hanno mai coperto".

