Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Carlos Sanchez, Country Manager Xolo per Italia e Spagna

La piattaforma digitale Xolo è nata con l’obiettivo di supportare i liberi professionisti e in generale ai lavoratori autonomi possessori di partita IVA nella gestione delle pratiche burocratiche e amministrative.

Un modo 100% digitale per rendere più semplice la loro vita complicata spesso da troppo burocrazia.

Ne abbiamo parlato con Carlos Sanchez, Country Manager Xolo per Italia e Spagna.

Molte persone nell’ultimo periodo hanno scelto di cambiare vita e lavoro per passare da un’attività dipendente ad una in proprio, spinti del desiderio di autonomia. Con un team di esperti in competenze contabili e fiscali basato in Italia, Xolo unisce l'intelligenza artificiale, il machine learning e l’open banking in un portale semplice e intuitivo per la gestione personalizzata della fatturazione e delle spese, la compilazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento delle tasse e dell’IVA.

La piattaforma supporta i liberi professionisti in ogni fase del loro percorso. Addirittura, dalla fase pre-apertura partita iva. Il primo approccio con il servizio consiste infatti in una consulenza gratuita tramite una telefonata per risolvere tutti i dubbi. Una consulenza particolarmente utile a chi si approccia per la prima al mondo del lavoro autonomo. Xolo aiuterà a rispondere a domande come “Quando aprire la partita iva?” e “Quale codice è quello più adatto all’attività che si vuole svolgere?” e se si decide di andare avanti basteranno poco più di 5 minuti per aprire la propria partita iva, ci ha spiegato Carlo Sanchez.

Per informazioni: https://www.xolo.io/zz-it