C’è maretta tra Victoria Beckham e Nicola Peltz? Fan insospettiti

27 Dicembre 2023

Il Natale è tradizionalmente un periodo in cui le famiglie si riuniscono, ma ogni dinamica familiare può avere le sue sfumature. In particolare il 25 dicembre è stata un’occasione speciale per festeggiare per la famiglia Beckham, riunita a Miami per celebrare il Natale. David, Victoria e i loro figli hanno condiviso alcuni momenti su Instagram, immortalando il clima festivo e caloroso della loro celebrazione in Florida. David Beckham ha postato una serie di foto con la sua famiglia, ringraziando e esprimendo amore per tutti loro. Nella didascalia ha scritto: “Buon Natale alla mia meravigliosa famiglia, sono davvero grato per tutto ciò che fanno per me, vi amo tutti”. Il post ha ricevuto un caloroso riscontro dai fan di tutto il mondo.

Tuttavia gli osservatori più attenti hanno notato un dettaglio intrigante riguardante il rapporto tra Victoria e la nuora Nicola Peltz, evidenziato da un particolare interessante nelle pose di Victoria e Nicola, la moglie di Brooklyn Beckham. Nell’ultima foto pubblicata da David Beckham, Victoria è accanto al figlio Brooklyn, che tiene un bicchiere di vino e viene abbracciato da sua madre. A sinistra di Victoria si trova Nicola Peltz, sorridente, con un braccio dietro la schiena della suocera. L’ex Spice Girl ha però la mano saldamente infilata nella tasca del suo accappatoio e non risponde al gesto affettuoso della modella.

Questa situazione ha fatto sorgere domande sui rapporti tra Victoria e Nicola. Nonostante le apparenze, Victoria ha ribadito più volte di avere un ottimo rapporto con la nuora. Le immagini, tuttavia, hanno alimentato speculazioni sulla possibilità di qualche tensione tra le due donne, nonostante Nicola appaia sempre sorridente e serena nelle foto di famiglia. Ora i fan hanno promesso di continuare ad osservare attentamente i profili social dei Beckham per ulteriori dettagli sulla dinamica della famiglia e per capire se questo dettaglio nella foto era solo un momento isolato o riflette dinamiche più profonde.