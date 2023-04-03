Che sarà – Achille Lauro nelle Scuole, i 5 vincitori del contest

3 Aprile 2023

Negli ultimi giorni si è tenuto l’evento conclusivo del progetto di Achille Lauro, Che sarà – Achille Lauro nelle Scuole. Il progetto, partito il 12 dicembre 2022, ha rappresentato un’occasione speciale per gli allievi degli istituti superiori per stabilire un dialogo con il cantante. L’iniziativa si è sviluppata in una serie di incontri nelle scuole, durante i quali i ragazzi della nuova generazione hanno potuto parlare del proprio futuro e delle proprie ambizioni. “L’idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell’importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso” aveva rivelato il cantante all’inizio del tour.

Il progetto si è concluso con un contest rivolto a tutti i ragazzi, per premiare le 5 migliori “lettere al futuro” e vincere uno dei premi messi in palio: alle settimane di orientamento nel Campus, ad una Masterclass con Achille Lauro stesso, fino a premi in tecnologia.

La premiazione è avvenuta nella sera di giovedì 30 marzo presso la Santeria di Viale Toscana 31 a Milano, con 5 vincitori. “Ho capito presto cosa mi piacesse fare, sono cresciuto in una realtà molto complessa, nella periferia romana, ho incontrato il razzismo, la misoginia e la violenza. Sono stato fortunato perché a me piaceva scrivere e mi sono avvicinato al mondo della musica. Tante volte ho sbagliato, tante volte ho fallito. Le persone mi dicevano che non ce l’avrei fatta. Il mio consiglio è: ‘Se avete un’idea, andate avanti e perseguitela’” ha detto il cantante, rivolgendosi al pubblico di giovani presenti all’evento.

“Voi tutti potete e sarete una grande storia, che sia in una relazione o nel lavoro. Vi dico quindi: siate felici e fate quello che vi piace davvero fare”. Ha concluso Achille Lauro, cercando di spronare i ragazzi a coltivare le proprie passione a credere in sé stessi.