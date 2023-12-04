Chiara Nasti, gita fuori porta con Thiago: dov’è Zaccagni?

4 Dicembre 2023

Una gita fuori porta è sempre un buon metodo per legare con la propria famiglia o con gli amici. Chiara Nasti ha regalato a suo figlio Thiago una giornata avventurosa e diversa dal solito, che l’ha sicuramente divertita. L’influencer è diventata mamma da poco più di un anno: il 16 novembre 2022, infatti, ha dato alla luce il figlio avuto con Mattia Zaccagni, il centrocampista della Lazio.

Quest’anno, poi, i due hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi nella famosa Chiesa Santa Maria in Aracoeli, a Roma. Un matrimonio in grande stile, che ha occupato le prime pagine dei giornali di gossip, così come il gender reveal e la prima festa di compleanno di Thiago. Insomma, l’influencer partenopea non bada a spese quando si tratta di festeggiare l’amore e la felicità. Tuttavia, nelle ultime ore c’è chi sospetta che tra la Nasti e Zaccagni ci sia aria di crisi.

L’influencer si è concessa una giornata diversa in un agriturismo fuori Napoli insieme a suo figlio Thiago, ma non era presente suo marito. Un dettaglio anomalo, che non è sfuggito agli occhi dei suoi followers: di solito, infatti, i due stanno sempre insieme. Sono inseparabili, soprattutto quando si tratta di far vivere esperienze uniche al loro bambino.

Chiara ha deciso di farsi accompagnare dal suo amico e nutrizionista Marco. Il pubblico si chiede perché non ci fosse Zaccagni con loro: il dubbio è che i due abbiano litigato. Tuttavia, l’ipotesi più probabile è che il calciatore sia impegnato con gli allenamenti. Chiara Nasti è molto attiva sui social, quindi per capire qual è la verità, basta osservare le storie su Instagram dei prossimi giorni: se l’influencer non posterà foto insieme a suo marito, allora l’ipotesi di una crisi matrimoniale potrebbe diventare sempre più reale.