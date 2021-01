Francesco Vigorelli, classe 1979, in arte Jake La Furia, è membro e fondatore dei Club Dogo, gruppo di riferimento della scena rap italiana. Il gruppo ha all’attivo 7 album in studio, ha conquistato 4 dischi d’oro e 1 platino, calcato centinaia di palchi e dato vita a due docu reality per la televisione.

Nel 2013 esce il primo album da solista “Musica Commerciale”, anticipato dal singolo “Inno Nazionale” e composto da 15 tracce tra cui «Gli Anni d'Oro» omaggio e rivisitazione della hit “Gli Anni” degli 883 di Max Pezzali, “Proprio come lei” feat. J-Ax con il campione de “La Mia Moto” di Jovanotti, mentre il sample di un classico da ballare di metà anni 2000 come “Keep On Rising” di Ian Carey dà vita a “Più forte”. All’interno di questo primo lavoro si trovano anche brani più intensi come “Ninna Nanna”, una dedica commovente a chi è scomparso troppo presto o testi dove l’autore si racconta come in “Se avessi un cuore” e “Fino a sanguinare”. L’album debutta alla seconda posizione della classifica italiana degli album e viene certificato disco d'oro.

Il 22 aprile 2016 viene pubblicato il secondo album solista “Fuori da qui” anticipato dallo street single “El Chapo”. Per il primo singolo ufficiale che dà il titolo all’album Jake sceglie di condividere il brano con un cantautore che lo ha accompagnato negli anni della crescita personale e musicale, Luca Carboni. Il singolo di maggior successo dell’album è “Me Gusta” che diventa hit estiva grazie alle sonorità reggaeton.

Nel 2017 vive un anno ricco di esperienze televisive e radiofoniche: è parte del cast fisso di “Quelli Che Il Calcio” (Rai2), inizia la conduzione di “Jake Hit Up” su Radio 105 che prosegue fino ai giorni nostri, conduce “Carpool Karaoke” su Italia 1 dove ospita i più grandi Artisti della musica italiana ed è giudice di Strafactor (Sky Uno) al fianco di Elio e Drusilla Foer.

Il 9 giugno 2017 esce “El Party” singolo estivo presentato al Wind Summer Festival di Roma (Canale 5). Il brano si consacra come uno dei “tormentoni” dell’estate 2017 e raggiunge lo status di quadruplo singolo di platino, il videoclip su Vevo ha superato gli 48 mln di views e il brano su Spotify ha superato i 65 mln di stream. Nel 2018 conduce su Sky Sport Serie A con “Goal Deejay”. A giugno dello stesso anno esce per Sony Music “Bandita” singolo estivo certificato disco di platino mentre nell’estate successiva pubblica la hit “6 Del Mattino” feat. Brancar che diventa disco d’oro.

Il 18 settembre 2020 esce “17” joint album insieme ad Emis Killa, che dopo aver aver toccato la vetta per due settimane consecutive della classifica FIMI/Gfk, ottiene lo status di disco d’oro a meno di un mese dalla pubblicazione.