Elettra Lamborghini pubblica un video su TikTok per la gravidanza scampata

3 Aprile 2023

Da una maternità avvenuta con amore lo scorso giovedì, quella di Aurora Ramazzotti che ha dato alla luce il piccolo Cesare, ad un’altra maternità scampata con altrettanto amore. La cantante Elettra Lamborghini ha comunicato sui social tutta la sua gioia dopo aver scoperto di non essere rimasta incinta.

In un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni su TikTok, si vede Elettra esultare con gli amici per la notizia tanto attesa. La cantante di Pistolero e Pem Pem esce dal bagno cantando una canzone religiosa e battendo le mani per il pericolo scampato: “Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura”.

Elettra si è fatta conoscere per l’ironia e la schiettezza che la contraddistingue: “Bene, ora dobbiamo comprare degli assorbenti”, ha affermato subito dopo l’esito negativo del test. Nella didascalia che accompagna il video, aggiunge: “Quando dopo una settimana di ritardo, ti arriva il ciclo”. Ed infine, ha scritto: “Tagga un’amica in pericolo”.

L’erede della famiglia Lamborghini si è sposata con il produttore discografico Afrojack, ma al momento, come dichiarato in passato, preferiscono godersi il matrimonio senza figli: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

Tantissimi i commenti ricevuti sotto il filmato da parte di molti utenti che hanno approfittato per raccontare le proprie esperienze: c’è chi ha scritto “Mi è saltato per 2 mesi per lo stress e il fatto che non arrivasse mi stressava ancora di più e il fatto che fossi stressata me lo ritardava di più”, chi invece, “Siamo tutte nella stessa situazione??? Ora posso stare più tranquilla!”.