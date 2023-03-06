Fedez rompe il silenzio: “Devo prendermi cura della mia salute mentale”

6 Marzo 2023

Giorni di silenzi, di rumors e supposizioni. Fedez, stanco di leggere notizie infondate sul suo conto e su quello della famiglia, si fa coraggio, si rivolge alla platea social e si lascia andare ad una lunga confessione su Instagram.

“Quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas, per quanto privilegiato io possa essere, ho vissuto un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute. A gennaio mi è stato prescritto questo farmaco antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto dal punto di vista fisico e mi ha dato effetti collaterali molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in maniera libera. Io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e questo mi ha provocato un ‘effetto rebound’. Vi spiego di cosa si tratta: oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazione di vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea forte fino a perdere 5 chili in quattro giorni.”

Tutto questo non gli ha permesso di presenziare alcuni impegni lavorativi importanti e lo ha portato a prendersi una pausa dal mondo.

Con le lacrime agli occhi, ha continuato: “Questo periodo mi ha fatto capire quanto sia importante focalizzarmi sulla salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie. In questo periodo è stato detto di tutto su di lei, ma è stata l’unica persona che mi è stata accanto e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta mediatica totalmente immeritata. Sono un uomo fortunato ad avere lei affianco“

Conclude poi con un consiglio ai suoi follower: “Qualunque evento traumatico vi capiti, prendetevi cure della vostra salute mentale e delle vostre ferite, altrimenti saranno loro a reclamare cure, come è successo a me. Prendersi cura della salute mentale nei prossimi mesi significherà per me affrontare tutti gli eventi traumatici della mia vita con la terapia, senza cercare scorciatoie che possono fare male, come ho fatto io in questi mesi”.