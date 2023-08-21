Guance più grandi al mondo: la modella racconta la trasformazione

21 Agosto 2023

Probabilmente uno dei grandi compiti che tutti abbiamo su questa terra è quello di riuscire a stare bene con noi stessi, anche se alle volte questo significa prendere delle decisioni che potrebbero essere considerate estreme agli occhi degli altri. La modella ucraina Anastasiia Pokreshchuk ha sempre avuto un solo desiderio, quello di rendere i suoi zigomi sempre più pronunciati.

Negli anni non sono stati pochi i soldi spesi in chirurgia plastica, per rendere i suoi zigomi sempre più vicini all’ideale di bellezza che la donna si era prefissata. Adesso, la modella è tornata sotto i ferri per rendere i suoi zigomi ancora più esponenti, tanto da arrivare ad aggiudicarsi il titolo di “guance più grandi del mondo”.

La donna, che condivide ogni fase della sua trasformazione sui social, in particolare su Instagram, è stata molto criticata dal mondo del web. Tanti sono stati i commenti che donna ha ricevuto in merito alla sua trasformazione: “Mio Dio! Ma cosa hai combinato?” – o ancora – “Eri molto bella, ora sei un mostro”.

La giovane modella di 34 anni, però ha deciso di non interessarsi più alle parole degli altri e di continuare decisa per la sua strada: “So che a molti non piaccio per il mio aspetto. Tantissime persone mi giudicano sia dal vivo con sguardi colmi di disprezzo, sia sui social con commenti cattivi. Ma io mi piaccio così. Ho lottato e sofferto per diventare così e non permetterò a nessuno di ostacolare la mia trasformazione e il mio essere felice con il mio corpo”, commenta così al Daily Star.