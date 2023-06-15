Il video virale della polizia che scopre degli alieni in giardino

15 Giugno 2023

A Las Vegas una famiglia ha chiamato la polizia allarmata. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla chiamata al 911, l’uomo che stava chiamando, suo padre e suo fratello avevano sentito qualcosa schiantarsi nel giardino di casa e, proprio lì, si sono imbattuti in corpi alieni, una creatura non umana di altezza innaturale che li fissava dai vetri di casa.

“Abbiamo visto con la coda dell’occhio qualcosa di luminoso che cadeva dal cielo nel nostro giardino di casa – ha detto l’uomo che ha chiamato il 911 – e quando è caduto c’è stato un grande impatto, abbiamo sentito come una forte energia che squassava non solo la terra ma anche noi. Successivamente, abbiamo sentito come dei passi di una persona che si avvicinava a noi: erano passi pesanti, profondi, come se fossero più persone a camminare assieme, ma guardando dai vetri di casa abbiamo visto una sola persona di due metri e mezzo e un’altra dentro a una navicella. Ha grandi occhi e ci sta guardando”.

La voce della persona che ha chiamato la polizia si è fatta sempre più frastornata: “Ci stanno guardando, ci vedono – ha ripetuto – e non sono umani. Hanno sei, sette, otto piedi e al cento per cento, non sono umani“, ha aggiunto il chiamante.

Naturalmente, l’intervento della polizia non si è fatto attendere. Bodycam al petto, gli agenti hanno fatto un sopralluogo nella casa della famiglia allarmata, per vedere di cosa si trattasse. E in effetti, alcune luci blu compaiono all’orizzonte, ma della presenza di alieni o della creatura non umana dall’altezza incredibile non c’è stata traccia. Di certo, il video riprodotto dalle bodycam e le dichiarazioni raccolte dalla chiamata al 911 hanno fatto il giro del mondo, con tanto di video che è diventato virale.