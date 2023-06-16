Isola dei Famosi: Fabio Alisei a sorpresa per Marco

16 Giugno 2023

“Udite, udite! Fabio Alisei dello Zoo di 105 sta attraversando l’oceano per il suo amico Mazzoli!“. È con questo annuncio, proveniente dalla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi, che viene annunciata una bella sorpresa in arrivo per il naufrago Marco.

A raggiungerlo, infatti, è il collega di Radio 105, nonché amico, Fabio Alisei, il cui sbarco è prossimo sull’Isola più famosa della televisione italiana. Una sorpresa che il nostro Marco non potrà che amare: sono stati giorni difficili, i suoi, quelli seguiti all’uscita di scienza dell’amico e co-conduttore dello Zoo di 105 Paolo. Quest’ultimo ha infatti deciso di lasciare l’Isola dei Famosi qualche settimana, a seguito di un malore.

In quell’occasione aveva infatti dichiarato: “Ho avuto un picco pressorio molto importante, 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico. Sono venuti immediatamente a prendermi. È stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo”.

Da quel momento, dunque, l’assenza di Paolo (oltre che la paura per la sua salute) è gravata su Marco, che è rimasto colpito e segnato da questo fatto, oltre che dall’assenza dell’amico, per fortuna, grazie a piccoli gesti (come la proposta di rinnovare le promesse matrimoniali fatta alla moglie Stefania o il collegamento con il padre Claudio), è riuscito ad alleviare pensieri e paure.

Ma oggi, grazie alla presenza di Fabio, le cose potrebbero andare meglio. Fabio, per altro, non è il primo personaggio noto che entra all’Isola dei Famosi a programma già iniziato: insieme a lui, infatti, si sono uniti al cast, facendo la loro comparsa, anche Nikita Pelizon e Aldo Montano.