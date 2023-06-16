Isola dei Famosi: Fabio Alisei a sorpresa per Marco
A sorpresa arriva, sull’Isola dei Famosi, Fabio Alisei: uno sbarco che non potrà che far piacere all’amico di Radio 105, Marco
16 Giugno 2023
“Udite, udite! Fabio Alisei dello Zoo di 105 sta attraversando l’oceano per il suo amico Mazzoli!“. È con questo annuncio, proveniente dalla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi, che viene annunciata una bella sorpresa in arrivo per il naufrago Marco.
A raggiungerlo, infatti, è il collega di Radio 105, nonché amico, Fabio Alisei, il cui sbarco è prossimo sull’Isola più famosa della televisione italiana. Una sorpresa che il nostro Marco non potrà che amare: sono stati giorni difficili, i suoi, quelli seguiti all’uscita di scienza dell’amico e co-conduttore dello Zoo di 105 Paolo. Quest’ultimo ha infatti deciso di lasciare l’Isola dei Famosi qualche settimana, a seguito di un malore.
In quell’occasione aveva infatti dichiarato: “Ho avuto un picco pressorio molto importante, 160 su 110, dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato. Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico. Sono venuti immediatamente a prendermi. È stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo”.
Da quel momento, dunque, l’assenza di Paolo (oltre che la paura per la sua salute) è gravata su Marco, che è rimasto colpito e segnato da questo fatto, oltre che dall’assenza dell’amico, per fortuna, grazie a piccoli gesti (come la proposta di rinnovare le promesse matrimoniali fatta alla moglie Stefania o il collegamento con il padre Claudio), è riuscito ad alleviare pensieri e paure.
Ma oggi, grazie alla presenza di Fabio, le cose potrebbero andare meglio. Fabio, per altro, non è il primo personaggio noto che entra all’Isola dei Famosi a programma già iniziato: insieme a lui, infatti, si sono uniti al cast, facendo la loro comparsa, anche Nikita Pelizon e Aldo Montano.