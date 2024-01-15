Kanye West ha registrato come marchio la dedica alla moglie Bianca?

15 Gennaio 2024

Aveva fatto tanto discutere allora e continua a far parlare di sé ancora oggi. Ci stiamo riferendo alla dedica che nei giorni scorsi aveva pubblicato su Instagram Kanye West per la moglie Bianca Censori. Il loro matrimonio è sempre molto chiacchierato, con voci che si rincorrono di possibili frizioni tra i due. Eppure il post per il compleanno di Bianca sembrava aver spazzato via ogni dubbio sul loro amore anche se ne aveva sollevati tanti per via delle parole usate e di quel riferimento a “matrigna”, lasciando intendere al legame con Kim Kardashian.

Ma torniamo al perché se ne continua a parlare. Una fanpage di Kanye West “kanyewestaurant_”, attraverso un post Instagram poi ripreso dal rapper nelle sue stories, cosa che apparentemente sembra confermare quanto riferito, ha rivelato che il rapper avrebbe registrato come marchio la frase tratta da quelle dediche di auguri. La frase incriminata sarebbe “Mi manchi quando mi sveglio prima di te” che ora parrebbe essere diventata un marchio.

Per chi se la fosse perso, vi riportiamo l’intera dedica fatta dal rapper alla moglie ad inizio gennaio 2024 per farle gli auguri: “Buon compleanno alla più bella super cattiva, musa iconica, ispiratrice di talento, artista laureata in architettura, 140 di QI. Amorevolmente al mio fianco ogni giorno quando mezzo mondo mi ha voltato le spalle e la matrigna più fantastica dei nostri figli. Ti amo tantissimo grazie per condividere la tua vita con me”.

Come detto, una dedica che ha fatto discutere per quel riferimento a Bianca come “matrigna dei nostri figli”. Una polemica che si aggiunge alle tante riguardanti il modo in cui West starebbe trattando la Censori, manipolandola e facendola diventare a immagine e somiglianza della sua ex. Servirà aver fatto diventare una dedica nei suoi confronti un marchio a placare tutte queste voci?