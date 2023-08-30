Kanye West in giro a Venezia coi pantaloni abbassati: cosa è successo

30 Agosto 2023

Dopo un breve passaggio a Firenze, e dopo avere preso parte al concerto di Travis Scott a Roma, Kanye West (o Ye, come si fa chiamare ora il rapper) è finito a Venezia, dove non ha mancato di dare spettacolo di sé. Qui, infatti, il 46enne è stato paparazzato durante un giro in barca con la compagna, Bianca Censori: fin qui tutto normale, se solo Kanye non avesse avuto i pantaloni parzialmente abbassati che lasciavano intravvedere il suo sedere.

Seduto su una barca taxi, infatti, Kanye West si è mostrato vestito con il suo solito abbigliamento nero “integrale” eccezion fatta proprio per il suo sedere, che si è mostrato in parte scoperto, almeno da dietro. Non solo. Appena sotto di lui, infatti, nelle foto è comparsa anche la compagna, Bianca Censori, che in molti hanno pensato fosse in quella posizione proprio per consumare un rapporto intimo.

Il motivo per cui Kanye West si sia mostrato in quella mise non è chiaro a nessuno, così come non è stato confermato che fosse in atteggiamenti intimi con la compagna. Di certo, Kanye West si sta godendo le sue vacanze nel Belpaese: oltre allo strano vestiario, infatti, il rapper si è mostrato interessato al panorama dei canali veneziani, continuando a guardarsi intorno finché la barca non è attraccata.

Solo in quel momento è scesa dall’imbarcazione anche la compagna Bianca Censori, che si è aggiustata il trench ed è scesa dal mezzo. Una volta a terra, i due si sono messi a camminare mano nella mano per le strade del capoluogo veneto: lei impeccabile, lui ormai sempre vestito completamente di nero, con tanto di volto coperto da un foulard (anche lui nero) e calzini (senza scarpe) ai piedi. Assieme ai due è poi comparsa anche una terza figura di donna, vestita anche lei di nero, con delle scarpe con tacco a dir poco clamorose.