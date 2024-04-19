Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati? Parla la comica

19 Aprile 2024

Da settimane si vocifera una rottura all’interno di una coppia storica del mondo dello spettacolo e della comicità, quella formata da Katia Follesa e Angelo Pisani. Una crisi talmente forte che li avrebbe portati a separarsi per sempre. Ma è davvero così? Inizialmente sembravano non esserci dubbi, dato che tutti i giornali di gossip ne parlavano come un dato di fatto. Ora, però, arriva un’intervista che spiazza tutti con le parole proprio della diretta interessata che smentisce questa versione.

Al settimanale Diva e Donna, infatti, Katia Follesa ha respinto al mittente le illazioni sostenendo che non ci sia nessuna crisi tra di loro. Anzi i due sarebbero unitissimi a ridere insieme leggendo tutti gli articoli che sono apparsi su di loro. Una smentita che arriva da parte della comica dopo aver trascorso la Pasqua trascorsa divisi lei con la figlia a Londra e lui in Italia, cosa che aveva alimentato ancor di più i rumors. La coppia finora era rimasta in silenzio, ma ora ecco che la comica ha deciso di parlare.

Ha affermato: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce”. Insomma, nessuna separazione all’orizzonte ma la loro vita sentimentale procede alla grande e i due non sembrano venire intaccati da tutto ciò che è stato detto sul loro conto.

Katia e Angelo avevano già fatto parlare di sé qualche mese fa, dichiarando apertamente di avere due case e di vivere separatamente in caso di bisogno. Una tendenza che tra l’altro non è nuova, ma che loro hanno estremizzato. Sempre la Follesa aveva fatto sapere in un’intervista rilasciata al Corriere: “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.