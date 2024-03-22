L’annuncio di Carolyn Smith: “Per ora non c’è più nulla da fare”

22 Marzo 2024

Carolyn Smith è un volto noto della televisione italiana e uno dei personaggi più amati dal pubblico. Classe 1960, la Smith è di origini scozzesi e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del ballo fin da quando era bambina. Prima gli inizi con la danza classica e, in seguito, Carolyn si è specializzata in balli latino-americani partecipando anche a diversi campionati internazionali e raggiungendo un notevole successo. Successivamente si è trasferita in Italia, per la precisione a Padova, dove ha aperto una scuola di ballo: Carolyn Smith Dance Academy.

Il suo talento viene riconosciuto anche dalla televisione tanto che entra a far parte della giuria di Ballando con le Stelle, famoso dancing show condotto da Milly Carlucci, che nel 2007 l’ha scelta come presidente di giuria. Quello di giudice è un ruolo che riveste anche in altre competizioni di danza latino-americana a livello internazionale. Oltre al suo impegno nel mondo del ballo, Carolyn è anche molto attiva nelle campagne di lotta contro il cancro al seno. La stessa Smith, infatti, ha dovuto affrontare questa tremenda malattia e l’ha sempre fatto con il sorriso sulle labbra e mantenendo un atteggiamento positivo.

L’insegnante di danza è solita condividere con i propri follower momenti della sua vita raccontando come trascorrono le sue giornate. Nelle ultime ore, però, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio che fatto decisamente preoccupare i fan. “Per il momento non c’è più nulla da fare e che ha fatto il possibile, ma ora è finito davvero tutto“. I suoi ammiratori non hanno potuto non pensare al peggio. Per fortuna, la frase altro non era che un riferimento alla fine della sua vacanza in montagna. Negli ultimi giorni l’insegnante di danza si è concessa un rilassante soggiorno in montagna in compagnia del marito per ricaricare le energie e staccare un po’ dalla monotonia della vita quotidiana. Ma purtroppo per lei questo periodo di relax si è concluso ed è arrivato il momento di tornare alla solita routine.