Laura Pausini si accorge di uno spettatore annoiato: ecco cosa fa

29 Dicembre 2023

Laura Pausini non solo è particolarmente conosciuta per la sua voce che la rende una delle cantanti italiane più famose in tutto il mondo, ma è amata anche per la sincerità e la genuinità che la contraddistinguono sia quando è sul palco che nella vita di tutti i giorni. Da sempre è molto autoironica e ironica e durante uno dei suoi concerti che si è tenuto il 26 dicembre al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno lo ha dimostrato ancora di più.

Spesso le capita di scherzare con i suoi fan mentre si esibisce e così ha fatto anche in questa occasione. In alcuni video che circolano su TikTok si vede infatti la cantante che si accorge di come uno spettatore sembri annoiato e pare che non stia proprio apprezzando la sua performance. A quel punto un botta e risposta è d’obbligo, con Laura che si rivolge direttamente a lui: “Chi è che non mi sopporta?”, domanda Pausini. Qualcuno dal pubblico le risponde e la Pausini coglie l’occasione di parlargli apertamente: “Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti. Ciro?”.

Poi con un’espressione tipicamente gergale, aggiunge facendo ridere tutto il palazzetto: “Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?”. Ma perché questa domanda ha suscitato tutta questa ilarità? Il motivo va ricercato proprio nella parola che ha usato che non è propria del suo dialetto. Lei, nata e cresciuta in Emilia Romagna e che ha sempre portato la sua “romagnolità” con fierezza in giro per l’Italia e non solo, ha stupito tutti del fatto che sapesse questo modo di dire napoletano. E per chi non lo sapesse, “Uallera alla pizzaiola” si usa per indicare qualcuno, o qualcosa, di molto tedioso, noioso.