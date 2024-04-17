Malena parla dei suoi guadagni: “Fino 2000 euro per una scena”

17 Aprile 2024

Malena ha rivelato quanto guadagna lavorando nel mondo dell’hard e le sue confessioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di cifre da capogiro, lontane da quanto si potrebbe comunemente pensare o guadagnare grazie a un altro lavoro. Ospite di Monica Setta a Storie al Bivio, l’attrice ha spiegato che sul suo stipendio pesano di più le ospitate piuttosto che i film a luci rosse.

“Il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto i produttori e i registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà”, ha detto l’attrice hard. Poi ha dato qualche indicazione sulle cifre: “Variano dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione”. Sono questi ultimi impegni, infatti, a contribuire a gran parte del suo stipendio. Malena viene spesso chiamata come ospite durante delle serate in giro per l’Italia o in alcuni programmi televisivi di successo. La sua storia di vita, unita alla carriera nel mondo dell’hard, è un tema che incuriosisce molto i telespettatori a casa, ecco perché è molto richiesta nei programmi televisivi.

Non è la prima volta che Malena parla pubblicamente i suoi guadagni: lo scorso anno, nel salotto della Fagnani, aveva riportato le stesse cifre, spiegando che “Si può arrivare fino ai 1500€ a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo può arrivare a guadagnare anche 5000€”, aveva detto.