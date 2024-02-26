Migliorare le prestazioni sessuali è possibile: lo svela la scienza

26 Febbraio 2024

Volete migliorare le vostre prestazioni sessuali? Dai cibi che stimolano la libido agli esercizi di Kegel, esistono molti modi per perfezionare l’attività sessuale con il proprio partner. Alcuni di questi possono richiedere più tempo e pazienza di altri prima di vedere i risultati: praticare con costanza uno sport aerobico come il ciclismo, per esempio, può migliorare le proprie performance sotto le lenzuola.

Tuttavia, dal Dipartimento di Biologia cellulare e molecolare del Karolinska Institutet, in Svezia, arriva una bella notizia: stando ai risultati raccolti da una nuova ricerca, esiste un rimedio semplice ed efficace per migliorare la virilità maschile, prolungando l’erezione. Può sembrare banale, ma il segreto consiste nel fare sesso il più possibile. Secondo lo studio dell’università svedese, più si è attivi a letto, più basse sono le probabilità di fare “flop”.

Come spiega il prof Christian Göritz, avere erezioni regolari è fondamentale per mantenere la funzione erettile. I ricercatori sono arrivati a questa scoperta studiando i fibroblasti nel pene dei topi, cellule che svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del flusso sanguigno e quindi nell’erezione. La cosa sorprendente è che il numero di queste cellule dipende dalla frequenza delle erezioni. Christian Göritz spiega: “Pertanto una maggiore frequenza di erezioni aumenta il numero di fibroblasti che permettono l’erezione. Viceversa, meno erezioni si traducono in meno fibroblasti. Si tratterebbe, insomma, di una sorta di circolo vizioso”.

In realtà, non si tratta di una scoperta anomala: come spiega il professore “Se eserciti molto il tuo corpo si adatta”. Così come nella corsa, più si fa sesso, più si migliora nelle prestazioni. La ricerca è stata svolta su un campione di topi, ma secondo i ricercatori è facilmente trasferibile sugli umani. Questo studio potrebbe aprire le porte a un nuovo trattamento utile a curare la disfunzione erettile.