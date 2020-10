“La psoriasi è più di quello che si vede” ricorda nella sua campagna di comunicazione Novartis.

Questa malattia non colpisce solo la pelle ma è una patologia sistemica infiammatoria che può colpire anche in profondità. Al solito essere informati è il modo migliore per chi ne soffre per combatterla e vivere al meglio… Così oggi, Giornata Mondiale della Psoriasi, anche noi diamo il nostro contributo dando visibilità a questa iniziativa di sensibilizzazione.

“E’ importante dare risalto ad iniziative come questa, che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare su una patologia come la malattia psoriasica che ha un forte impatto sociale, condiziona lo svolgimento delle normali attività quotidiane e si ripercuote in modo negativo sulla qualità di vita. Novartis con questa Campagna dimostra di voler e saper ‘ascoltare’ le nostre esigenze per poi trovare servizi e soluzioni per noi preziose” ha affermato Mara Maccarone, Presidente Adipso - Associazione per la Difesa degli Psoriasici.

E’ anche molto importante fare attenzione ai segni e ai sintomi che possono insorgere, rivolgendosi tempestivamente al dermatologo. La malattia psoriasica non si limita infatti alle placche cutanee. I dati della pratica clinica hanno dimostrato che due terzi dei pazienti soffrono di artrite psoriasica e/o di altre manifestazioni persistenti a carico di unghie, cuoio capelluto e aree palmo-plantari.

Protagonisti di “La Psoriasi è più di quello che si vede” sono Laura, pianista, Luca, tennista, e Carlo, fotografo.

La campagna è patrocinata da SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, Adoi - Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica, Adipso - Associazione per la Difesa degli Psoriasici e Anap - Associazione Nazionale “Gli Amici per la Pelle”.

Tante le iniziative anche on line come il sito lapelleconta.it/psoriasi-piu-di-quel-che-si-vede/ dove si possono trovare approfondimenti sulla malattia psoriasica e un test di autovalutazione (Sintrack) per capire se sono presenti sintomi della malattia psoriasica.