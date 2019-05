105 Social Club: I nuovi social network preferiti dai ragazzi

L’indagine di mercato di Edison Research ha dimostrato che dal 2017 ad oggi, Facebook ha perso 15 milioni di utenti negli Stati Uniti, nella fascia dai 12 ai 34 anni.

Uno dei motivi di questa disaffezione è sicuramente legato al fatto che i meno giovani prediligono Facebook, e di conseguenza, se mamma e papà si intromettono nella vita sociale dei figli, questi si spostano dove i genitori non possono controllarli.

Nonostante Instagram resti il social più utilizzato dai millennials, sono sempre di più i giovanissimi che si iscrivono a nuove reti sociali.

TikTok, applicazione cinese che fino al 2 agosto 2018 prendeva il nome di "musical.ly”, è una delle applicazioni favorite dagli adolescenti. Essa permette di condividere brevi video della durata di 15 secondi fino a un massimo di 60 secondi, anche con l’aggiunta di filtri ed effetti speciali. A differenza di Instagram, essendo un social di “Discovery”, fa anche sì che i video caricati appaiano nella prima pagina anche degli utenti che non ti seguono. La diffusione dei contenuti è rapidissima, facendo diventare i video immediatamente virali.

ThisCrush, è un sito internet per l’invio di messaggi anonimi. Prende il nome dalla parola inglese “cotta”, cioè un “colpo di fulmine”. Non è necessario registrarsi se si vuole semplicemente inviare un messaggio a qualcuno. Per permettere agli altri di scriverci, bisogna invece registrare la propria pagina da convivere sugli altri altri social.

YouTube, con 3,25 miliardi di ore totali di video guardati ogni mese, non ha bisogno di presentazione. Con i suoi quindici anni di età è ancora uno dei siti più utilizzati. Il motto “Broadcast Yourself” (Trasmetti te stesso) e la semplicità d’uso, sono sicuramente un’ottima carta vincente.