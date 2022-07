Michelle Hunziker: passione di baci con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ormai fanno coppia fissa. Lui è sardo e non è raro vedere la conduttrice sull’isola dove trascorrono insieme il tempo tra mare e amore. Recentemente il settimanale Chi li ha paparazzati durante una cena molto appassionata. La showgirl si è lasciata andare a baci intensi e ripetuti.I due hanno riso e scherzato, anche in maniera provocatoria. Il chirurgo estetico l’ha imboccata e poi sono arrivati i baci più innamorati.

La coppia non è tutta baci e romanticismo, ma insieme sono stati visti anche ballare in discoteca con gli amici e uscire in gruppo, ma anche in quelle occasioni faticano a frenare l’affettuosità reciproca. Michelle Hunziker ha concluso ufficialmente la sua storia con l’ex marito Tomaso Trussardi il 19 gennaio 2022, ma è probabile che le cose non andassero a gonfie vele già da prima. I due si erano sposati nel 2014 e Insieme hanno avuto due figlie: Sole, a seguire Celeste.

Ora i due sembrano aver preso due strade completamente divise e Michelle è già innamorata pazza del suo nuovo fidanzato.