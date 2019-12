UP! XMAS - DISCO DI NATALE: appuntamento l'8 dicembre a Pila per il Concerto di Natale

La colonna sonora del Natale 2019 risuona nella splendida conca di Pila, in Valle d’Aosta, sulle piste da sci.

L’8 dicembre a Pila (Valle d’Aosta) va in scena il concerto di Natale “UP! XMAS” – ingresso libero - con uno straordinario cast che fotografa la scena musicale contemporanea che domina le classifiche: Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso e il dj set di Max Brigante.

A condurre l’evento la coppia inedita formata da Pupo e Lodovica Comello, UP! XMAS andrà il pomeriggio del giorno di Natale, 25 dicembre, su TV8, alle ore 14.

Un concerto open-air, promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ma anche un grande evento tv, che unisce tradizione e innovazione. Ogni artista sarà infatti protagonista di un set esclusivo composto dai suoi più grandi successi e da una rivisitazione inedita di un brano classico di Natale.

Nel cast oltre 10 milioni di followers sui social e oltre 300 milioni di stream solo su Spotify.

L'appuntamento è per domenica 8 dicembre, sulle piste da sci di Pila, dalle ore 14.30 circa. Per raggiungere la location, comodamente senza auto e in modalità eco-compatibile, basterà prendere la telecabina che da Aosta raggiunge il parcheggio di Pila in pochi minuti, aperta per l'occasione fino alle 23.00.

Insieme alla Regione Valle d'Aosta sostengono l'iniziativa l'Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan e la Compagnie Valdôtaine des Eaux.

Radio 105 è Media partner di UP! XMAS - DISCO DI NATALE!