Partecipa al concorso e vola ai concerti di Mahmood!

Vuoi partecipare ai concerti di Mahmood il 19 aprile 2020 al “BATACLAN” di Parigi o il 21 aprile 2020 allo “SHEPHERDS BUSH EMPIRE” di Londra? Partecipa al nostro contest!

In palio, con 105 EXTRA LIVE Mahmood, ci sono:

- N. 1 premio consistente in due ingressi (vincitore + accompagnatore entrambi maggiorenni) per assistere al concerto di “MAHMOOD” che si terrà in data 19 aprile 2020 presso “BATACLAN” di PARIGI;

- Voli a/r da Milano/Roma a Parigi, in classe economica, con franchigia bagaglio standard;

- Partenza il 19/04/2020 e ritorno il 20/04/2020.

- Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto a Parigi;

- N. 1 pernottamento in Hotel a Parigi, in camera doppia con prima colazione inclusa

e

- N. 1 premio consistente in due ingressi (vincitore + accompagnatore entrambi maggiorenni) per assistere al concerto di “MAHMOOD” che si terrà in data 21 aprile 2020 presso “SHEPHERDS BUSH EMPIRE” di Londra;

- Voli a/r da Milano/ Roma a Londra, in classe economica, con franchigia bagaglio standard;

- Partenza il 21/04/2020 e ritorno il 22/04/2020.

- Trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto a Londra;

- N. 1 pernottamento in Hotel a Londra, in camera doppia con prima colazione inclusa

Cosa aspetti? Partecipare è facile!