"Aiutiamo chi ci aiuta": al via la raccolta fondi televisiva lanciata da Mediaset-Mediafriends

Da oggi, 19 marzo 2020, Mediaset-Mediafriends lancia la raccolta fondi televisiva "Aiutiamo chi ci aiuta" dedicata interamente al Dipartimento della Protezione Civile italiana.

Grazie alla generosità dei telespettatori, che potranno donare con carte di credito o con bonifico bancario, saranno consegnate alla Protezione Civile risorse economiche per acquistare tempestivamente i presidi medico-chirurgici necessari per combattere il Coronavirus nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali di tutta Italia. In particolare, respiratori e ventilatori oltre alle nuove protezioni necessarie al personale medico e para-medico.

Mediaset lancerà uno spot musicato da Ludovico Einaudi e realizzato in collaborazione con Snatch Agency Milano e inviterà il pubblico a donare sia grazie agli appelli dei conduttori in onda sia con scritte scorrevoli sul teleschermo.

Mediaset aprirà la raccolta "Aiutiamo chi ci aiuta" con la donazione di 1 milione di euro.

Tutte le informazioni pratiche sulla raccolta "Aiutiamo chi ci aiuta" sul sito www.mediafriends.it