Nasce I Love My Radio: le radio italiane insieme per festeggiare 45 anni di storia

PER LA PRIMA VOLTA LE RADIO ITALIANE SI UNISCONO CON UN FORMAT MUSICALE UNICO

45 ANNI DELLA STORIA DELLA RADIO PUBBLICA E PRIVATA

45 CANZONI ITALIANE PER RIPERCORRERLA E VOTARE IL45 GIRI DELLA TUA VITA

PER L’OCCASIONE 10 COVER ECCEZIONALI INTERPRETATE DA 10 GRANDI ARTISTI DELLA MUSICA ITALIANA

Per la prima volta le radio italiane - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta - si uniscono per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano e costruire la più grande avventura del 2020 attraverso un format unico: I LOVE MY RADIO.

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto; 45 hit protagoniste dell’airplay che andranno a comporre una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito, una platea di 45 milioni di utenti che potranno votare online, a partire dal 18 maggio fino al 31 luglio, su ilovemyradio.it e da cui si potrà accedere direttamente da tutti i siti delle radio unite.

I LOVE MY RADIO non è solo una celebrazione della radio, ma un segnale di unità e coesione in un momento difficile che l’Italia sta vivendo. I LOVE MY RADIO vuole testimoniare anche il legame unico, esclusivo, che solo la radio riesce a creare con gli ascoltatori. Quella voce quotidiana che scandisce le nostre vite e la nostra storia attraverso le canzoni che ci hanno fatto cantare, innamorare, sognare e vivere. E così, con lo stesso spirito rivoluzionario con cui nacquero nel 1975 le prime radio libere, oggi radio e ascoltatori vivono questa ripartenza insieme.

Il progetto si compone di un’altra iniziativa, assolutamente straordinaria, tra i 45 brani selezionati dalle radio, 10 grandi artisti faranno rivivere, in una nuova ed inedita versione, dieci grandi classici della musica italiana: BIAGIO ANTONACCI, ELISA, TIZIANO FERRO & MASSIMO RANIERI, GIORGIA, J-AX, JOVANOTTI, MARCO MENGONI, GIANNA NANNINI, NEGRAMARO, EROS RAMAZZOTTI.

I titoli delle prime tre cover annunciate sono: Biagio Antonacci “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato), Tiziano Ferro & Massimo Ranieri “Perdere l’amore” (Massimo Ranieri) e Elisa “Mare mare” (Luca Carboni).

A ottobre, un grande evento siglerà la chiusura del progetto I LOVE MY RADIO: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma in radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto.

Queste le 45 CANZONI DA VOTARE DAL 18 MAGGIO su www.ilovemyradio.it:

1975 CLAUDIO BAGLIONI - SABATO POMERIGGIO

1976 RICCARDO COCCIANTE - MARGHERITA

1977 UMBERTO TOZZI - TI AMO

1978 LUCIO BATTISTI - UNA DONNA PER AMICO

1979 VASCO ROSSI - ALBACHIARA

1980 GIANNI TOGNI - LUNA

1981 FRANCO BATTIATO - CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

1982 LOREDANA BERTÈ - NON SONO UNA SIGNORA

1983 FRANCESCO DE GREGORI - LA DONNA CANNONE

1984 ANTONELLO VENDITTI - NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

1985 EROS RAMAZZOTTI - UNA STORIA IMPORTANTE

1986 LUCIO DALLA - CARUSO

1987 ZUCCHERO - SENZA UNA DONNA

1988 MASSIMO RANIERI - PERDERE L’AMORE

1989 RAF - TI PRETENDO

1990 POOH - UOMINI SOLI

1991 PINO DANIELE - QUANDO

1992 LUCA CARBONI - MARE MARE

1993 LAURA PAUSINI - LA SOLITUDINE

1994 883 - COME MAI

1995 LIGABUE - CERTE NOTTI

1996 ARTICOLO 31 - DOMANI

1997 NEK - LAURA NON C’È

1998 BIAGIO ANTONACCI - QUANTO TEMPO E ANCORA

1999 LUNA POP - 50 SPECIAL

2000 TIROMANCINO - DUE DESTINI

2001 ELISA - LUCE (TRAMONTI A NORD EST)

2002 DANIELE SILVESTRI - SALIRÒ

2003 GIORGIA - GOCCE DI MEMORIA

2004 TIZIANO FERRO - SERE NERE

2005 NEGRAMARO - ESTATE

2006 GIANNA NANNINI - SEI NELL’ANIMA

2007 FABRIZIO MORO - PENSA

2008 JOVANOTTI - A TE

2009 MALIKA AYANE - COME FOGLIE

2010 CREMONINI E JOVANOTTI - MONDO

2011 FABRI FIBRA - TRANNE TE

2012 ARISA - LA NOTTE

2013 MARCO MENGONI - L’ESSENZIALE

2014 FEDEZ FT FRANCESCA MICHIELIN - MAGNIFICO

2015 BABY K & GIUSY FERRERI - ROMA BANGKOK

2016 MAX GAZZÈ - TI SEMBRA NORMALE

2017 FRANCESCO GABBANI - OCCIDENTALI'S KARMA

2018 THEGIORNALISTI - QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE

2019 MAHMOOD - SOLDI

I LOVE MY RADIO è un concept format crossmediale che ha come fondamenta e centralità la Radio in tutte le sue molteplici ramificazioni. Un media resiliente che, anche durante il lockdown, la ricerca di GFK Eurisko ha confermato in continua crescita: la durata della fruizione è aumentata del 33,5%.

Una radio che oggi sta diventando sempre più innovativa, con una fruizione su un numero sempre crescente di device: non solo i dispositivi tradizionali, ma anche DAB, smartphone, televisore, computer, smart speaker e tablet.

Un media sia domestico che fruibile in ogni luogo e momento della giornata che arriva a quasi 45 milioni di italiani (ascolto settimanale TER 2019). Una relazione speciale tra chi la sceglie e ascolta ogni giorno, un legame di vera e propria affezione unico nel suo genere. La radio crea partecipazione e confronto, oltre ad essere una delle principali fonti di informazione sul mondo.

Gli editori, uniti per la prima volta, raccontano così questa straordinaria avventura:

«Insieme a mio fratello Virgilio Suraci, alla guida della nostra concessionaria pubblicitaria, e a tutta la squadra di RTL 102.5 siamo impegnati da più di trent’anni in una sfida che solo attraverso il mezzo radiofonico si poteva vincere: restituire alla musica italiana la sua importanza e il suo valore. Siamo quindi orgogliosi di condividere con tutte le altre emittenti un altro appassionante obiettivo. Siamo certi che anche questa estate la musica made in Italy saprà affermarsi come la colonna sonora migliore degli stati d’animo dei nostri connazionali». Lorenzo Suraci (Presidente RTL 102.5).

«In RDS 100% grandi successi realizziamo più di 160 concorsi annuali, uno ogni 2 giorni, è bello ed epocale che si realizzi per la prima volta un contest insieme a tutte le radio unite, dove i protagonisti assoluti sono gli ascoltatori utenti nel poter scegliere i brani che hanno rappresentato i momenti più belli della loro vita». Eduardo Montefusco (Presidente ed editore RDS 100% Grandi Successi).

«Faccio la radio dal 1976, e l’ho vista attraversare momenti di grande splendore e altri di altrettanta incertezza. Questa è la prima volta però che fra tutti noi si respira un’atmosfera di così grande unità. E’ proprio vero, le difficoltà sono una grande occasione. Spero che I Love My Radio sia solo l’inizio». Linus (Direttore Editoriale Radio Gruppo GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay).

«Mai come in questo momento la radiofonia tutta è stata unita, anche questa iniziativa vuole dimostrare la forza e la coesione delle più importanti radio italiane. E' un'esperienza mai fatta prima che ha permesso a molti editori di confrontarsi e avere la soddisfazione di realizzare un progetto di questa portata». Mario Volanti (Presidente ed editore Radio Italia solomusicaitaliana).

«Occorre fare degli ostacoli che incontriamo dei punti di partenza, diceva Martin Luther King. In un momento come questo, nel quale per la prima volta e in tempi estremamente rapidi le nostre abitudini hanno dovuto modificarsi e la nostra libertà è stata messa a dura prova, l’intrattenimento, la musica, l’amicizia che la radio da sempre offre si sono rivelati aspetti fondamentali della nostra quotidianità. Con tale consapevolezza il mondo dell’imprenditoria radiofonica si è unito in questo importante progetto che, attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese, vuole accompagnare gli italiani verso un futuro migliore». Paolo Salvaderi (Amministratore Delegato RadioMediaset).

«Da quasi 100 anni, Rai Radio tiene compagnia a tutti gli italiani, interpretando il proprio ruolo di Servizio pubblico. Un ruolo che ci impegniamo a portare avanti ogni giorno con l'obiettivo di “ascoltare” il Paese, cercando di portare a tutti, quando serve e dove serve: musica, intrattenimento e informazione. Siamo al servizio degli ascoltatori, soprattutto nei momenti più difficili, e oggi vogliamo esserlo spingendo per il rilancio del settore dello spettacolo e della musica. Per questo, abbiamo sposato con entusiasmo il progetto I love my radio di cui siamo partner orgogliosi grazie alla squadra di Radio 2, guidata dal Direttore Paola Marchesini, a cui va il merito di essere riuscita ad arricchire e innovare il palinsesto nel periodo del lockdown, all'insegna di quella leggerezza intelligente che è da sempre la cifra stilistica del canale». Roberto Sergio (Direttore Rai Radio).

«In questi tempi di crisi sanitaria, Radio 24 assicura ogni giorno il costante aggiornamento informativo con autorevolezza e informazione completa attraverso le sue edizioni di Gr24, e attraverso i suoi programmi dedicati a raccontare e approfondire ciò che sta succedendo in relazione all'emergenza coronavirus, con un'informazione no stop per tutto il giorno. Lo sforzo informativo di Radio 24 si moltiplica nei giorni dell'emergenza facendo ricorso al lavoro dei professionisti interni e della rete dei collaboratori dell’emittente, e facendo ricorso a tutte le tecnologie disponibili per assicurare - dalla redazione, anche attraverso il lavoro a distanza - l'aggiornamento puntuale e verificato dei contenuti. Siamo felici di aderire all’iniziativa I love my radio perchè è solo dalla passione che può nascere una grande impresa e questa unione di tutto il comparto radiofonico italiano lo dimostra». Sebastiano Barisoni (Vice Direttore Radio24).

«I love My Radio, ovvero I Love Italy. Tutte le radio unite e compatte nel rappresentare valori, cultura e storia del nostro paese attraverso i più grandi artisti di musica italiana. Radio Kiss Kiss - al fianco della musica italiana negli ultimi 44 anni - è orgogliosa di sostenere questa iniziativa volta alla coesione ed al rafforzamento dell’identità e dell’unità del nostro bel Paese. #Andràtuttobene e nonostante il divieto il nostro “kiss Kiss a tutti” è d’obbligo». Lucia Niespolo (Presidente Radio Kiss Kiss).

«Senza mai rinunciare alla sua storia il comparto radiofonico ha sempre dimostrato di saper guardare al futuro con lungimiranza e senso di partecipazione, tutte le radio riunite in I Love my Radio ne rappresentano una sintesi perfetta e sono molto felice che Radio Norba possa essere parte integrante di questo progetto che valorizza il patrimonio musicale italiano». Marco Montrone (Presidente Radio Norba).