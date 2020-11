105 Mi Casa Live: appuntamento lunedì 9 novembre alle 20 con J-Ax

Tornano i 105 Mi Casa Live!

Da lunedì 9 novembre, il nostro Max Brigante presenterà agli ascoltatori di Radio 105 e al pubblico di Radio 105 TV (canale 157 del Digitale Terrestre) alcuni esclusivi live presso i nostri studi.

Si inizia con J-Ax, in onda lunedì 9 novembre 2020 in contemporanea sulle nostre frequenze radio, in televisione, in streaming su 105.net e sulla nostra app! Il rapper si racconterà a Max Brigante, dai suoi dischi preferiti ai suoi progetti futuri e, rispettando la tradizione del 105 Mi Casa Live, canterà dal vivo alcuni dei suoi brani!

Vi aspettiamo su Radio 105 lunedì 9 novembre, alle 20, con J-Ax.

Mi casa es tu casa!