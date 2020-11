105 Mi Casa Live: secondo appuntamento lunedì 16 novembre alle 20 con Gabbani

Secondo appuntamento con 105 Mi Casa Live!

Partiti lunedì 9 novembre, il nostro Max Brigante presenta agli ascoltatori di Radio 105 e al pubblico di Radio 105 TV (canale 157 del Digitale Terrestre) alcuni esclusivi live presso i nostri studi.

Dopo J-Ax è il momento di Francesco Gabbani, in contemporanea sulle nostre frequenze radio, in televisione, in streaming su 105.net e sulla nostra app! Un'intervista esclusiva, alcuni brani cantati live e le vostre domande (potete mandarcele sul nsotro profilo Instagram).

Vi aspettiamo su Radio 105 lunedì 16 novembre, alle 20, con Francesco Gabbani, perché con Radio 105 la musica non si ferma mai.