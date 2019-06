Love Unites: una maglietta per celebrare la forza dell'amore

Per il secondo anno di seguito, Coca-Cola è partner di Milano Pride con Love Unites, una campagna dedicata all'amore, il sentimento più potente al mondo che abbatte le barriere e unisce le persone.

Per diffondere questo messaggio, è stata realizzata una t-shirt in edizione limitata che celebra la forza dell’amore in grado di cancellare le distanze e di unire tutto e tutti.

“Con il messaggio Love Unites vogliamo comunicare che l’amore è la forza che abbatte la barriere e unisce le persone e desideriamo invitare tutti a superare insieme ogni divisione” - Giuliana Mantovano, Direttore Marketing Coca-Cola Italia.

Un messaggio chiaro e semplice, da indossare e diffondere con orgoglio, e da condividere con l’hashtag #LoveUnites.

Attraverso Milano Pride, Coca-Cola supporta progetti educativi rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori di Milano e Provinciaper affrontare i temi dell’omofobia, del bullismo, della discriminazione di genere e dell’orientamento sessuale.

L’iniziativa di quest’anno conferma l’impegno di Coca-Cola nel promuovere la diversità e l’inclusione promossa anche attraverso la produzione di campagne di comunicazione; l’ultimo esempio è il progetto Sprite “I Love You Haters”, con il quale l’azienda prende posizione contro il bullismo e l’omofobia e invita tutti a rispondere con l’amore a chi invece si nutre di odio.

I dipendenti Coca-Cola saranno volontari di Milano Pride con uno stand dedicato giovedì 27 e venerdì 28 dalle ore 16.00 alle 24.00 e sabato 29 dalle 12.00 alle 24.00 in Largo Bellintani e vi aspettano numerosi: ognuno di voi potrà contribuire a questo progetto, basterà acquistare le t-shirt Love Unites in Pride Square!

Inoltre, Coca-Cola sfilerà alla consueta parata del 29 giugno con i propri dipendenti, familiari e amici, e invita tutti a partecipare perché davanti all’amore siamo tutti uguali e tutti uniti dallo stesso desiderio di stare insieme.

La campagna Love Unites vivrà anche in collaborazione con Uber Eats e nei punti vendita del canale moderno e HORECA della Pride Square, dove i consumatori che sceglieranno i prodotti Coca-Cola riceveranno in omaggio la sacca Love Unites.