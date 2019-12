Gigi D'Alessio sulla relazione con Anna Tatangelo: "Non siamo una coppia artistica"

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo non duetteranno più insieme.

Intervistato da Diva e Donna, il cantante ha parlato della sua relazione con Anna. Gigi, però, ha spiegato che nonostante i loro fan desiderino vederli insieme più spesso, questo è un desiderio che non potranno esaudire, almeno non per quanto riguarda il lato artistico.

"Non siamo Al Bano e Romina, con tutto il rispetto, perché non siamo nati come coppia musicale. Abbiamo fatto solo un duetto 20 anni fa. Ma se continui a fare duetti sempre con la stessa persona, alla fine si forma una coppia artistica, e noi non vogliamo questo" ha spiegato il cantante napoletano, che ha duettato con la Tatangelo nel brano Un nuovo bacio nel lontano 2002.

"Adesso è giusto che ognuno abbia i suo spazi" ha concluso Gigi, spiegando che nonostante stiano insieme, ognuno ha il suo percorso artistico e musicale.