Fedez si confessa in tv: “Ecco come è finita con Rovazzi e J-Ax”

Dopo tanti momenti di amicizia postata sui social, tour insieme e collaborazioni varie, era da un po’ non si vedevano insieme Fedez, Rovazzi e J-Ax, ma nessuno dei protagonisti ha mai spiegato il motivo di questa rottura improvvisa.

Finalmente durante un’intervista, è stato Fedez a sbottonarsi per primo, raccontando la sua verità sulla vicenda. “Per me è stata una ferita grande – ha detto il rapper lombardo - una ferita nella quale non ho perso solo un socio ma un pezzo della mia famiglia acquisita. Nel 2017, quando Chiara era incinta, siamo partiti per Los Angeles. Cinque mesi dall’altra parte del mondo perché la gravidanza, che non è stata facile, potesse proseguire al meglio – ha continuato a raccontare – e io ho vissuto il più grande momento di fragilità della mia vita: non sapevo se sarei stato all’altezza della paternità imminente, ero lontano dalla mia famiglia, dal mio lavoro e, lì, sono cominciati i problemi”.

Fedez ha negato che con J-Ax fosse finita per motivi economici, come per mesi hanno riportato i rumors del settore, ed ha chiarito anche la questione legata a Fabio Rovazzi, lanciato proprio dal magico duo del rap italiano. “Un collaboratore mio e di Ax, con il quale avevo fondato la Newtopia ha individuato in mia madre una problematica e mi fidavo tanto di questa persona al punto che ho cominciato a dubitare davvero di mia mamma. Questa persona, che poi avrei saputo aver fondato una società speculare a Newtopia, voleva diventare il mio manager – ha raccontato senza freni Fedez – e quando non ce l’ha fatta, ha cercato di portare a casa la parte restante del gruppo”.

Continuando nel racconto ha dichiarato che il primo ad andarsene è stato Rovazzi, senza nemmeno inviargli un messaggio per la nascita del figlio e “le scuse sono arrivate troppo tardi”. Il colpo più duro è giunto poi anche con J-Ax: “Mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società e all’addio di Rovazzi – ha continuato l’ex giudice di X Factor – e diceva di non saperne nulla, così abbiamo fatto insieme il concerto di San Siro. Ax, all’indomani di una data che è stata bellissima, sarebbe dovuto venire a casa mia per conoscere Leone. Quella mattina mi ha telefonato dicendo ‘Io non vengo – mi ha detto – ed ero d’accordo con loro ma non te l’ho detto perché sapevo che altrimenti non avresti fatto San Siro”.

Il resto è sotto gli occhi di tutti dai vari profili social, ma finalmente la verità è venuta a galla e non dobbiamo far altro che attendere la risposta ufficiale anche degli altri due diretti interessati.