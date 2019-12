Il rapper Juice Wrld muore in aeroporto dopo un attacco epilettico

Il rapper 21enne Juice Wrld è morto nell'aeroporto di Chicago Midway. L'artista era appena sbarcato da un volo proveniente dalla California quando è stato colto da un improvviso attacco epilettico.

L'intervento immediato dei paramedici e il trasporto in ospedale sono stati inutili, il ragazzo non ce l'ha fatta. Ora sul caso è stata aperta un'indagine di cui si sta occupando la polizia dell'Illinois.

Jarad Anthony Higgins, conosciuto con il nome d'arte di Juice Wrld e originario di Chicago, era una stella nascente del rap. Era diventato famoso nel 2018 con il lancio del singolo "All Girls Are The Same" e poi aveva conquistato le classifiche con il brano "Lucid Dreams".

Il rapper aveva già ottenuto un secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 e molte etichette erano interessate a lui.

