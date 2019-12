Lady Gaga interpreta il Natale con un dress code da "decorazione"

Altro che albero di Natale, Lady Gaga questa volta ha superato le aspettative fashion, presentandosi al lancio del pop-up shop di Haus Laboratories di Los Angeles, vestita lei stessa da decorazione natalizia. Dopo aver indossato alcuni pezzi di carne come vestito, completi super fluo, piume rosa a non finire e molto altro, Gaga riesce ogni volta a sorprenderci. Haus Laboratories è il suo nuovo brand di make-up e per presentare al mondo la sua ultima creazione, Stefani ha pensato bene di arrivare avvolta in uno scintillante miniabito rosso firmato da Christian Cowan e un mega fiocco in testa coordinato all’outfit.

Per finire, i suoi capelli rosa color bubblegum raccolti in una splendida coda vaporosa a chiudere l’ennesimo look che passerà alla storia come “Lady Gaga vestita da regalo di Natale”. Non passano inosservati anche gli splendidi gioielli luccicanti che completano il look bizzarro. Artigli brillanti sulla mano sinistra disegnati dalla designer americana Lillian Shalom, tempestati da rubini a forma di cuore e perle a non finire.

Il Natale in casa Germanotta sembra proprio essere iniziato in grande stile!