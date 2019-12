L'artista più ricca del 2019 è Taylor Swift

Taylor Swift è l'artista che ha incassato di più nel 2019. Ennesimo riconoscimento per la cantante di "Lover", che arriva direttamente da una delle riviste più famose al mondo, Forbes.

È così che dopo i successi discografici, le settimane in vetta alle classifiche, i premi e le standing ovation, Taylor è la più ricca in assoluto. Quest'anno ha incassato la bellezza di 185 milioni di dollari. Al secondo e al terzo posto ci sono Kanye West e gli Eagles, che hanno guadagnato rispettivamente 110 e 100 milioni di dollari. Lo scorso anno a vincere fu sempre una donna: Katy Perry.

Un'artista dal talento inesauribile, che compare anche tra le donne più influenti di questo 2019 che sta volgendo al termine. Tra l'altro, Taylor ha anche un cuore grandissimo. Recentemente, infatti, ha annunciato che rinuncerà al tour mondiale di "Lover" per stare accanto alla sua famiglia. “Sono accadute delle cose molte serie in famiglia. Non posso andare a lungo in tour senza avere la possibilità di tornare a casa se devo“, queste sono state le sue parole durante un'intervista.