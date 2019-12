Camila Cabello racconta dei tira e molla con Shawn Mendes: “Siamo stati amici per anni”

Camila Cabello e Shawn Mendes oggi sono una delle coppie più belle della musica: se si sono fidanzati è stato tutto merito della loro collaborazione per il singolo “Senorita”, perché è stato proprio in questa occasione che si sono ritrovati. I due, infatti, dopo essere stati amici per anni, si erano allontanati dopo che il cantante aveva confessato i suoi sentimenti per Camila. Lavorare insieme, però, li ha fatti riavvicinare e ha fatto sbocciare definitivamente l’amore, dopo i continui tira e molla del passato.

La loro storia, infatti, è degna di una telenovela: la prima a innamorarsi, in realtà, è stata Camila, ma in quel momento Shawn non era ancora pronto per una storia; così lei è andata avanti e si è fidanzata con il life coach Matthew Hussey. Tempo dopo, invece, è stato lui a dichiararsi a lei: ma a quel punto era Camila a non essere pronta e a pensare che ormai fosse tardi. La storia è così arrivata a un punto morto.

“Mi sentivo male a pensare che questa persona, che mi era stava amica per anni, provasse in realtà dei sentimenti per me – ha spiegato Camila a Entertainment Tonight – quando lui me lo ha confessato, la cosa è diventata imbarazzante perché non stavamo insieme e sentivo che lo stavo ferendo e in contemporanea sentivo che ci stavamo anche allontanando come amici”.

“Lui mi piaceva – ha proseguito la cantante – ma non era pronto. Quando ho iniziato a piacergli, invece, ero io a non essere pronta a ricambiare in quel modo, perché ormai ero andata oltre. E mi faceva arrabbiare perché pensavo: adesso dici che ti sei innamorato di me, ma hai aspettato troppo e adesso è troppo tardi. Should’ve Said It parla di questo”.

Ma poi è arrivato il lieto fine: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci mi sembrava una cosa da pazzi – ha detto ancora Camila – non riuscivo a credere di baciarlo nel bel mezzo di una conversazione o di prendergli la mano, era così strano. A un certo punto abbiamo iniziato a chiamarci baby dopo che per anni ci eravamo chiamati per nome”. Tutto è bene quel che finisce bene.