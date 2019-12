Salmo: annunciata la data zero a Bibione il 9 giugno 2020

In moltissimi aspettano la speciale data di Salmo allo stadio San Siro di Milano, prevista per il 14 giugno 2020. Ma quella milanese non sarà l'unica data in Italia del rapper. Infatti, è stata appena annunciata la data zero del tour: martedì 9 giugno 2020, Salmo sarà in concerto allo stadio comunale di Bibione (Venezia).

I biglietti per la nuova data saranno disponibile a partire dalle 11 di lunedì 16 dicembre 2019 su Ticketone.it, e dalle 11 di sabato 21 dicembre 2019 in tutte le rivendite autorizzate.

Radio 105 è radio partner dell'evento!