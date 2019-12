Tekashi 6ix9ine condannato a due anni di carcere: ne rischiava 47

Tekashi 6ix9ine è già in carcere da più di un anno. Accusato di associazione a delinquere e traffico di armi da fuoco, il caso di Daniel Hernandenz (nome all'anagrafe del trapper) ha fatto discutere sin dall'inizio, tra chi sosteneva che meritasse una pena severa e chi, invece, credeva a Tekashi, quando diceva di essersi pentito.

Il trapper, infatti, aveva mandato al giudice che curava il processo una lettera di scuse, dove ammetteva di aver sbagliato, ma di essersi pentito e chiedeva una seconda possibilità.

Paul A. Engelmayer, il giudice, pare aver creduto a Tekashi, condannandolo a due anni di carcere e cinque di libertà vigilata, quando ne rischiava fino a 47. Essendo in carcere da un anno abbondante, il trapper potrà essere libero già nel 2020. Oltre alla pena detentiva, il trapper dovrà pagare anche 35.000 dollari di multa.

La pena non è stata troppo severa anche perché, se Tekashi inizialmente aveva raccontato che quella era tutta una messa in scena per farlo diventare più popolare, in seguito ha collaborato con la giustizia, permettendo la condanna di altre persone coinvolte nel caso. Il giudice, leggendo la sentenza, ha detto al trapper: "Non sei stato processato per avere usato i membri delle bande come comparse nel video. Li hai usati con grande efficacia in 'GUMMO', è stata una tua licenza artistica farlo. Non vieni condannato per questo."