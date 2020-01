Riki Marcuzzo parla dei social network: "Grave che i giovani ci passino così tanto tempo"

Riccardo Marcuzzo, il cantante classe '92 classificatosi secondo alla 16esima edizione di Amici, torna con un nuovo brano, "Gossip", che anticipa l'uscita del prossimo album di inediti.

Con il nuovo brano il cantante di Segrate affronta un argomento che gli è molto caro, ovvero l'uso dei social da parte dei giovani che, secondo il 27enne, è diventato eccessivo.

In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, il cantante spiega: «In un verso canto: “Chi non vive spia”, e intendo che i social sono sempre più parte di noi. È grave che i giovani ci passino così tanto tempo, perché poi si cerca di sfondare lì, si va in discoteca e si cerca quello con la bottiglia più grande per farsi un selfie. Ecco perché ora voglio esasperare con i miei profili online questi comportamenti».

A proposito del suo rapporto col web, Riki, osservando come il mondo della televisione e di internet siano sempre più distanti, dice: «Il web mi aiuta a raccontarmi esattamente come voglio, in tv non si può fare, o almeno non più». Poi conclude: «Io voglio fare una cosa che mi appassioni e voglio rimettere al centro la musica, e uccidere il mio contorno».

(Credits photo: Facebook/AboutRiki)

