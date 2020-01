Katy Perry: “Orlando Bloom riesce a togliermi il veleno dal corpo”

L’amore di Orlando Bloom ha avuto effetti molto positivi su Katy Perry, soprattutto a livello psicologico. A rivelarlo è stata la stessa popstar che, in un’intervista per Vogue India, ha spiegato che il suo compagno è riuscito a “toglierle il veleno dal corpo”.

Tra il 2017 e il 2018 la cantante è stata molto male: ha raccontato che a stento riusciva ad alzarsi dal letto. “In passato sarei riuscita a superare una cosa del genere – ha spiegato – ma in quel periodo è successo qualcosa che mi ha davvero buttato giù”. Aver incontrato l’attore per lei è stata una vera benedizione perché insieme sono riusciti a scacciare la negatività e a trovare i lati positivi della vita.

“Orlando è come un saggio – ha continuato Katy – quando ci siamo incontrati mi ha detto che saremmo riusciti a tirarci fuori il veleno l’un l’altro e ci siamo riusciti davvero. È stato faticoso ma ce l’abbiamo fatta. Non ho mai avuto un partner desideroso come Orlando di intraprendere insieme un viaggio spirituale ed emotivo… è una sfida, perché devi affrontare tutto ciò che non ti piace di te”.

