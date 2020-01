Sanremo 2020: ecco le donne che potrebbero affiancare Amadeus durante il Festival

Manca meno di un mese a Sanremo 2020 e in moltissimi si stanno chiedendo chi saranno le donne che accompagneranno Amadeus dal 4 all'8 febbraio.

Proprio su questo argomento, il conduttore aveva dichiarato che ce ne saranno molte, ma ha deciso di non lasciare nessun indizio: "Alla fine saranno pure più di dieci donne… perché ci saranno anche le ospiti. Diciamo che ci saranno almeno due donne a sera, con storie ed età diverse. Nomi? No, non ne faccio. Se non ho la certezza al 100% mi sembra brutto. Ma al più presto saprete tutto."

Ad oggi, dunque, non abbiamo ancora i nomi precisi di chi salirà sul palco dell'Ariston, ma diverse voci insistono sempre di più sul alcuni nomi. Probabilmente ci saranno Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Antonella Clerici e la giornalista Rula Jebreal. Altro nome vociferato è quello di Gessica Notaro, ma anche le giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti.

Inoltre, potrebbero essere con Amadeus al Festival di Sanremo, anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, e Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. È di oggi, invece, la notizia riportata da Tvblog: anche Sabrina Salerno potrebbe far parte del cast di Sanremo 2020.

Ecco la lista delle donne che potrebbero affiancare Amadeus nella 70esima edizione del Festival di Sanremo:

- Diletta Leotta

- Antonella Clerici

- Chiara Ferragni

- Rula Jebreal

- Gessica Notaro

- Georgina Rodriguez

- Francesca Sofia Novello

- Emma D'Aquino

- Laura Chimenti

- Sabrina Salerno