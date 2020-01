Clementino risponde alle accuse: “Non lancio l’erba, la fumo”

Il 2 gennaio scorso Clementino si è esibito a Nocera Inferiore: dopo quel live, il rapper è stato segnalato all’autorità giudiziaria per presunta istigazione all’uso di sostanze stupefacenti con l’accusa di aver esibito uno spinello finto e poi lanciato dal palco un kit contenente filtri e cartine al suo pubblico. In realtà il contenuto del kit lanciato quella sera è ancora da chiarire, ma pare che per questa ragione l’organizzazione dell’evento abbia sospeso momentaneamente il pagamento del cachet dell’artista, in attesa di vederci chiaro.

Sabato scorso, invece, Clementino ha tenuto un concerto a Castellammare di Stabia e ha colto l’occasione per rispondere alle accuse che gli sono state mosse: anche questa volta ha lanciato degli oggetti agli spettatori, specificando, però, di cosa si trattasse. “Sono portachiavi – ha detto il rapper – guardate bene, sono portachiavi”. Il portachiavi in questione riporta l’immagine di Clementino vestito come Pulcinella o San Gennaro. “Io non lancio l’erba, me la fumo”, ha poi aggiunto.

Polemiche a parte, anche il concerto a Castellammare è stato un grande successo per Clementino che è stato acclamato dalla folla e, al termine dell’esibizione, ha anche ricevuto dal sindaco del paese una tela raffigurante la cassa armonica.

