Ghali ha pubblicato la tracklist di DNA, in uscita il 20/02

Le sorprese di Ghali non sono ancora finite! Dopo aver fatto uscire il singolo Boogieman, un featuring con Salmo, aver annunciato tre date, 8-9-10 maggio 2020, al Fabrique di Milano, in un evento speciale chiamato "Il concerto a Milano", il rapper milanese ha deciso di comunicare ai suoi fan la tracklist di DNA, album in uscita il 20 febbraio.

Ghali aveva promesso ai suoi fan che il suo ritorno sarebbe stato spettacolo e ha davvero mantenuto la promessa. In DNA sono presenti quattro featuring, come aveva annunciato durante la sua diretta Instagram il 16 gennaio. L'unica collaborazione di cui siamo a conoscenza, attualmente, è quella con Salmo nel singolo Boogieman, mentre gli altri nomi sono stati coperti nel post Instagram appena pubblicato dal rapper.

Siete curiosi di scoprire la playlist di DNA? Eccola qui!

01 Giù X Terra‬

02 Boogiemam

03 DNA

04 Good Times

05 Jennifer

06 ‪22:22‬

07 Fast Food

08 Marymango

09 Flashback

10 Combo

11 Extasy

12 Barcellona

13 Cuore A Destra

14 Scooby

15 Fallito

Vi ricordiamo che Radio 105 è radio partner dei tre concerti al Fabrique di Milano di Ghali!