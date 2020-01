Madonna sta ancora male e cancella un concerto a 45 minuti dall'inizio

Madonna non sta ancora bene, tanto che, il 19 gennaio, ha dovuto cancellare un concerto a Lisbona solamente 45 minuti prima di salire sul palco.

La cantante in passato aveva già cancellato diverse date del Madame X tour, precisamente tre date a Boston e due a New York. Successivamente si era confessata con i suoi fan, spiegando di sentire un dolore insopportabile e di non riuscire a capirne la causa, ma proprio per questo motivo, era stata costretta a cancellare i concerti.

I fan, ormai tutti presenti nella location del concerto, hanno ricevuto una mail dal locale, dove c'era scritto: "Ci dispiace informarla che Madonna non sarà in grado di suonare stasera." La mail pare sia stata ricevuta alle 19:45, quando il concerto era previsto per le 20:30, quindi solamente con 45 minuti di preavviso.

Madonna, comunque, ci ha tenuto a chiedere scusa ai suoi ammiratori. Lo ha fatto con un post su Instagram che mostra i momenti più belli dei concerti che è riuscita a tenere a Lisbona, scrivendo: "Scusatemi, ho dovuto annullare la data di stasera, ma devo ascoltare il mio corpo e riposare!"

Madonna ha un'altra data in programma per il 21 gennaio, riuscirà a salire sul palco?

