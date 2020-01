JLo e Shakira: il selfie da Super Bowl fa il pieno di like

Sono altissime le aspettative per l'edizione 2020 del Super Bowl, che vedrà insieme sul palco, durante l'intervallo più atteso e seguito del mondo dello sport, Jennifer Lopez e Shakira.

Le due artiste si divideranno il palcoscenico della prossima finale di football americano, intrattenendo con il loro show musicale i milioni di telespettatori che saranno attaccati allo schermo.

Nella recente conferenza stampa le due artiste si sono dette entusiaste di questa collaborazione e impazienti di essere protagoniste di uno degli spettacoli più attesi dell'anno in America.

Shakira ha dichiarato: «E' un onore per me essere insieme a un'artista come Jennifer in quello che sarà lo spettacolo di una vita. Del sogno americano». Dello stesso parere anche Jennifer Lopez, che ha affermato: «E' una cosa che sognavo fin da bambina. Da quando vidi Diana Ross esibirsi al Super Bowl. Adesso voglio dare il massimo insieme a Shakira per stupire il pubblico».

Le due artiste, dopo la conferenza stampa, hanno regalato al loro pubblico un (Super) selfie che ha fatto il pieno di like.

(Credits photo: Twitter/JLo)

