Demi Lovato ha raccontato il momento in cui ha fatto coming out con i suoi genitori

Demi Lovato è ufficialmente tornata nel mondo della musica: la sua esibizione ai Grammy Awards, con il brano Anyone, scritto poco prima dell'overdose, ha emozionato tutto il pubblico. Ma la cantante è pronta a tornare sul palco: infatti, sarà proprio lei a cantare l'inno nazionale degli Stati Uniti durante il Super Bowl 2020.

La cantante è stata intervistata da Andy Cohen nel suo Radio Andy e ha raccontato diversi momenti della sua vita, tra cui quello in cui si è aperta con i suoi genitori, parlando loro della possibilità che potesse innamorarsi di una donna e facendo, dunque, coming out.

"Sto ancora cercando di capire" ha raccontato Demi: "Ma non ho detto ai miei genitori che potrei innamorarmi di una donna fino al 2017."

La Lovato, poi, ha spiegato di aver visto una reazione incredibile da parte dei suoi genitori: "È stato molto emozionante e bello. Dopo aver detto tutto, stavo tremando e piangendo. Mio papà ha detto 'Sì, certamente' e io gli ho risposto 'oh ok papà'."

In verità, però, la cantante era più preoccupata per la mamma, che ha comunque reagito in un modo che ha reso molto felice Demi: "Ero nervosa per mia mamma, ma lei mi ha detto che voleva solo che fossi felice. È stato fantastico, sono così grata." E per quanto riguarda il suo futuro, la Lovato non sa bene cosa aspettarsi: "Non so come sarà il mio futuro. Non so se avrò bambini quest'anno o tra dieci anni. Non so se li farò con un partner o meno."

"Non so se vedo la mia futura famiglia con un uomo o con una donna" ha spiegato Demi: "Ma so solo che a un certo punto vorrei una famiglia. Se non succede in questo decennio, magari nel prossimo. Vedremo. Ma vorrei iniziare a fare più cose che mi rendono felice e preoccuparmi meno del successo."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!